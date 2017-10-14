Итоги игрового дня НХЛ для россиян: девятый гол Овечкина, два очка Задорова

В ночь с 13 на 14 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно пять матчей, в которых приняли участие восемь россиян. Александр Овечкин забросил свою девятую шайбу в сезоне, он является лучшим снайпером лиги. Никита Задоров и Артемий Панарин забросили свои первые шайбы в этом регулярном чемпионате.

Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Бобровский «Коламбус» 37 из 38 97,4

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 4 0 19.00 - 1 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+2 0 1 +1 18.47 2 из 14 1 0 Панарин (н) «Коламбус» 1+0 0 6 +2 18.09 - 0 0 Якупов (н) «Колорадо» 0 0 4 0 15.29 - 1 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 1 -1 16.28 - 0 0 Задоров (з) «Колорадо» 1+1 0 5 +1 20.44 - 1 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0 2 1 0 21.12 - 3 2

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