Итоги игрового дня НХЛ для россиян: девятый гол Овечкина, два очка Задорова

В ночь с 13 на 14 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно пять матчей, в которых приняли участие восемь россиян. Александр Овечкин забросил свою девятую шайбу в сезоне, он является лучшим снайпером лиги. Никита Задоров и Артемий Панарин забросили свои первые шайбы в этом регулярном чемпионате.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Бобровский
|«Коламбус»
|37 из 38
|97,4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|4
|0
|19.00
|-
|1
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|0
|1
|+1
|18.47
|2 из 14
|1
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|0
|6
|+2
|18.09
|-
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|4
|0
|15.29
|-
|1
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|-1
|16.28
|-
|0
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+1
|0
|5
|+1
|20.44
|-
|1
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|2
|1
|0
|21.12
|-
|3
|2
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