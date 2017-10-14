Фролов: Хабаровск для меня больший вызов, чем Лос-Анджелес

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Фролов поделился мнением о большом количестве перелётов «тигров».



«В НХЛ я играл за один из самых «летающих» клубов «Лос-Анджелес»? Вопрос понял, но сравнить «королей» и «тигров» никак не могу. В «Лос-Анджелесе», во-первых, мы летали намного меньше, чем в «Амуре», а, во-вторых, в НХЛ максимальная разница в часовых поясах — три-четыре, а в КХЛ — в два раза больше. Так что для меня «Амур» — больший вызов, чем «Лос-Анджелес».



Как справляюсь с акклиматизацией? Матрас — в отличие от некоторых ребят — пока не приобрел. Но зато используем специальный зеленый чай на травах, который помогает максимально быстро акклиматизироваться. Его рецепт не скажу — это ноу-хау «Амура»», — цитирует Фролова Russia-Hockey.ru.

«Авангард» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ ЦСКА продолжит погоню за СКА, «Авангард» – за «Ак Барсом».