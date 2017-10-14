Кузнецов установил рекорд «Вашингтона», отдав 10 передач в пяти стартовых играх

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, 25-летний россиянин набрал 10 результативных пасов в пяти дебютных матчах сезона, что стало рекордом для «столичных».



Стоит отметить, что Кузнецов ещё не открыл свой снайперский счёт в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Его партнёр по команде Александр Овечкин, напротив, отдал только одну результативную передачу, но забросил в ворота соперников девять шайб.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», в активе Овечкина и Кузнецова по два очка