Андронов: с «Автомобилистом» будет хорошая игра, они станут выкладываться

Капитан московского ЦСКА нападающий Сергей Андронов поделился ожиданиями от матча с екатеринбургским «Автомобилистом», который начнётся сегодня, 14 октября, в 15:00 мск.



«Это будет хороший матч. На домашнем льду они всегда играют очень энергично. Думаю, сегодня при своих трибунах они будут выкладываться на полную. Нам надо выигрывать первую игру на выезде, нужно начать с победы и продолжить. Хорошая игра будет», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «армейского» клуба.



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