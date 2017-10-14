11 ноября «Автомобилист» сыграет благотворительный матч с ФК «Урал»

11 ноября в КРК «Уралец» екатеринбургский «Автомобилист» сыграет благотворительный матч с футбольным клубом «Урал», информирует официальный «твиттер» «Автомобилиста».



Команда Владимира Крикунова приняла решение усилиться и выбрать одного игрока из числа болельщиков хоккейного клуба. Отбор в команду состоится сегодня, 14 октября, перед матчем с московским ЦСКА в фойе КРК «Уралец». Участники пройдут соревнования на бег в валенках, точность и дальность броска и красивый буллит.



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«Авангард» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ ЦСКА продолжит погоню за СКА, «Авангард» – за «Ак Барсом».