Холтби: это был лучший матч «Вашингтона» в сезоне, вот так и хотим играть

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился впечатлениями после встречи с «Нью-Джерси Дэвилз», которая завершилась победой «столичных» со счётом 5:2. Голкипер отразил 21 из 23 бросков по своим воротам, а российские нападающие клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по два очка.



«Это был лучший матч „Вашингтона“ в сезоне. Вот так мы и хотим играть», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



События дня НХЛ: Панарин взялся за дело. Есть первый гол за «Коламбус»! Не ушёл со льда без гола и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.