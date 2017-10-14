Проворов: в игре не думаешь об именах, играешь ты против Овечкина или Малкина

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился ожиданиями от игры с «Вашингтон Кэпиталз».



«Овечкин очень много забивал. Он великий игрок, и за ним интересно наблюдать. В России я смотрел игры с его участием, видел его голы. В лиге много выдающихся хоккеистов. У „Вашингтона“ очень техничная команда, там много хороших игроков. Нельзя дать им развернуться, надо играть плотно и жестко, чтобы отобрать у них время и пространство.



Волнение от игры против великих игроков? Я просто не думаю о таких вещах на льду. Уже потом, когда приходишь домой, говоришь себе, что играл против Овечкина или Малкина. Или еще против кого-то, кем восторгался в детстве. Об этом можно поболтать уже после матча. После одной из игр в прошлом году я попросил его подписать клюшку для брата. Во время матча об этом не думаешь», — цитирует Проворова официальный сайт лиги.