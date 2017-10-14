С. Жуков: «Локомотив» ведёт поиск даже в детских садах, одной школы мало

Экс-защитник Сергей Жуков, ныне отвечающий за работу детских школ в «Локомотиве», поделился мнением о работе ярославских хоккейных школ.



«Самое главное – массовость. Одной школы Ярославлю точно было мало, её не хватало для того числа ребят, которых мы можем набрать. Мы ищем детей в детских садах, ежегодно в наши школы приходят около 200 человек. Если бы была одна школа, то мы бы не смогли принимать столько ребят.



Мы разработали специально программу для наших тренеров. Она включает методики по последовательному обучению хоккейным навыкам для ребят от 6 до 16 лет. Мы проанализировали систему подготовки в разных странах мира, затем создали рабочую группу с привлечением иностранных специалистов и сформулировали свою программу. Кстати, мы разработали программы для тренировок на льду и на земле, чтобы молодые хоккеисты развивались всесторонне. В программах очень много нюансов, в наших планах довести это всё до конца, сейчас мы постоянно их дорабатываем. Возможно, работа закончится в следующем сезоне», — цитирует Жукова официальный сайт лиги.