100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С. Жуков: «Локомотив» ведёт поиск даже в детских садах, одной школы мало

14 октября 2017, суббота. 13:54 Хоккей

Экс-защитник Сергей Жуков, ныне отвечающий за работу детских школ в «Локомотиве», поделился мнением о работе ярославских хоккейных школ.

«Самое главное – массовость. Одной школы Ярославлю точно было мало, её не хватало для того числа ребят, которых мы можем набрать. Мы ищем детей в детских садах, ежегодно в наши школы приходят около 200 человек. Если бы была одна школа, то мы бы не смогли принимать столько ребят.

Мы разработали специально программу для наших тренеров. Она включает методики по последовательному обучению хоккейным навыкам для ребят от 6 до 16 лет. Мы проанализировали систему подготовки в разных странах мира, затем создали рабочую группу с привлечением иностранных специалистов и сформулировали свою программу. Кстати, мы разработали программы для тренировок на льду и на земле, чтобы молодые хоккеисты развивались всесторонне. В программах очень много нюансов, в наших планах довести это всё до конца, сейчас мы постоянно их дорабатываем. Возможно, работа закончится в следующем сезоне», — цитирует Жукова официальный сайт лиги.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
15:14 Новотны: хоккеисты «Лады» играют и цепляются, но за старание очков не дают
14:52 Андерсон: больше хотел бы стать профессиональным гонщиком, чем играть в хоккей
14:21 Макдональд: Проворов отлично читает игру и здорово прибавил
13:54 С. Жуков: «Локомотив» ведёт поиск даже в детских садах, одной школы мало
13:27 Проворов: в игре не думаешь об именах, играешь ты против Овечкина или Малкина
12:57 Евсеенков: тренеры предупреждали, что Рига — сильная команда, недооценки не было
12:41 Гудачек катался в шляпе, играл в футбол и пил пиво после победы над «Динамо» Р
12:19 Холтби: это был лучший матч «Вашингтона» в сезоне, вот так и хотим играть
11:56 11 ноября «Автомобилист» сыграет благотворительный матч с ФК «Урал»
11:28 Андронов: с «Автомобилистом» будет хорошая игра, они станут выкладываться
11:00 Бекстрём, Зеттерберг и Андерсон — три звезды дня в НХЛ
10:54 Форвард «Колорадо» Маккиннон избежал серьёзной травмы глаза
10:26 Шеро: Хишир не имеет таланта Макдэвида, но это не значит, что он плохой игрок
09:56 Перрон: Флёри работает так, словно ему 21 год, у него энергия «первого номера»
09:33 Кузнецов установил рекорд «Вашингтона», отдав 10 передач в пяти стартовых играх
09:18 Фролов: Хабаровск для меня больший вызов, чем Лос-Анджелес
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: девятый гол Овечкина, два очка Задорова
08:54 Овечкин, Кузнецов, Бекстрём — 5-е трио за 30 лет, набравшее по 10 очков за 5 игр
08:45 Игрок «Скоростной Машины»: мне нужно идти за кубком Крутова
08:40 Форвард Джеймс Нил забил шесть голов в первых четырёх играх за «Вегас»
08:30 Ландер: уровень «Ак Барса» и его инфраструктуры сравним с лучшими клубами АХЛ
08:28 Вратарь Михаил Денисов стал первой звездой матча в юниорской лиге Квебека
08:14 Никита Щербак набрал три очка в матче АХЛ, Ярослав Дыбленко — одно
08:13 Женская сборная России обыграла команду женской НХЛ «Метрополитен Риветерз»
08:06 «Вегас» уступил «Детройту», потерпев своё первое поражение в истории
08:04 Торторелла: если бы не Бобровский, матч с «Рейнджерс» мог быть проигран
08:00 Апальков: большинство «Локомотива» с тремя защитниками — это секрет фирмы
07:35 OHL: Дмитрий Соколов сделал хет-трик и две передачи в матче за «Садбери»
07:23 Оши: не удивлён результативностью Овечкина, но очень впечатлён
07:07 Маккиннон получил травму глаза в матче с «Анахаймом»
06:57 QMJHL: Косоренков сделал ассистентский хет-трик за «Викториавилль»
06:53 Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Анахайм»
06:48 «Оттава» забросила 6 шайб «Калгари», Андерсон оформил шат-аут
06:46 Веренски: когда шайба у Панарина, никогда не знаешь, что он сделает
06:35 Панарин забросил свою первую шайбу за «Коламбус»
04:54 «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», в активе Овечкина и Кузнецова по два очка
04:45 Гол Панарина и 37 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» обыграть «Рейнджерс»
13 октября 2017, пятница
23:55 Гулявцев: «Северсталь» подустала, но остаётся командой, и это дорогого стоит
23:51 Анкипанс: рижское «Динамо» старалось, бросало, но не хватило исполнения
23:41 Дуайер: «Динамо» Мн создало не так много моментов, но реализовало 2 большинства
23:41 Назаров: «Нефтехимик» оказался слабее минского «Динамо» в желании забить гол
23:29 Квартальнов: чувствую дискомфорт из-за не самой длинной «лавки» «Локомотива»
23:17 Джастин Азеведу пропустит около двух месяцев из-за травмы
23:17 Бойд: в конце игры «Динамо» нашло путь к победе, но нам надо быть лучше
23:17 Билялетдинов: Абросимова перехлестнули эмоции, он подвёл себя и «Ак Барс»
Все новости RSS
Партнерский контент