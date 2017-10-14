Макдональд: Проворов отлично читает игру и здорово прибавил

Защитник «Филадельфии Флайерз» Эндрю Макдональд поделился мнением об игре своего партнёра по команде Ивана Проворова.

«Когда выходишь против сильнейших игроков мира, получаешь дополнительный заряд энергии. Проворов ко всем матчам относится одинаково: всегда готов, всегда настроен. Если играешь против сильнейших, надо показывать свой лучший хоккей. В противном случае они воспользуются моментом. Поэтому нужно быть очень внимательным. Он по-прежнему отлично читает игру, но чувствует себя комфортнее. Заметно, что он прибавил. Это замечательно», — цитирует Макдональда официальный сайт лиги.