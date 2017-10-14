Андерсон: больше хотел бы стать профессиональным гонщиком, чем играть в хоккей

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крейг Андерсон поделился мнением о своём увлечении автогонками.



«Нужны ясность ума, умение сохранять концентрацию и способность быстро анализировать поступающие сигналы. Надо управлять балансом автомобиля и замедлять происходящее вокруг, чтобы видеть достаточно далеко и понимать, куда ты едешь».



Хотел бы я заниматься автогонками? Наверное, больше, чем хоккеем. В прошлом году я проводил на гоночном треке почти каждый выходной, будь то работа над авто или вождение с тренером. Моя цель — через пять, может быть, семь лет в качестве гонщика или владельца команды принять участие в «24 часах Дайтоны»», — цитирует Андерсона официальный сайт лиги.

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