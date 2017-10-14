Новотны: хоккеисты «Лады» играют и цепляются, но за старание очков не дают

Нападающий тольяттинской «Лады» Иржи Новотны поделился мнением о неудачном выступлении команды в текущем сезоне. Клуб обосновался в нижней части Восточной конференции.



«Конечно, это точно не то, на что мы рассчитывали. Во время предсезонной подготовки команда хорошо подготовилась, и на турнире в Уфе мы показали, что можем на равных играть с любой командой КХЛ. Стартовал сезон, мы показывали хороший хоккей, набирали очки, а потом началась эта серия поражений. В каждом матче мы выкладывались, но это не достаточно, если нет голов. Было несколько матчей, когда мы уступили в одну шайбу. Игра дома с «Металлургом» была одной из лучших, но мы сами упустили в ней победу, совершив больше ошибок. В команде много травм, но, несмотря на это, ребята играют и цепляются за очки. К сожалению, за старание их не дают», — цитирует Новотны официальный сайт «Лады».

Жертвы рейтинга. Кто из игроков может не найти работу в КХЛ следующим летом Возможно, этот сезон в КХЛ станет для них последним.