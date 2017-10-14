Маршессо: если крикнуть Флёри, когда ему забиваешь, он слетает с катушек

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился мнением о характере своего партнёра по команде, вратаря Марка-Андре Флёри.



«Быть с Флёри льду весело. У него бойцовский характер. Если ты крикнешь, когда забьёшь ему, то он просто слетит с катушек. То же самое произойдёт, если он сделает сэйв. Мне это нравится, на самом деле. Это очень здоровая ситуация. Это делает каток приятным местом, где все улыбаются и смеются», — приводит слова Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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