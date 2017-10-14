Скабелка считает, что «Авангарду» нужны два легионера — центр и забивной форвард

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка после поражения от «Амура» (0:1) рассказал о кадровых проблемах команды.



«Первая тройка нуждается в усилении, нам нужен центр и мобильный забивной нападающий, два легионера. К сожалению, эти позиции мы не смогли пока реализовать, Сундстрём травмировался, Эверберг немного потерялся. А Петерссон — игрок немного другого плана, ему не особо важно, какие партнёры, он сам много играет с шайбой», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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