«Металлург» обыграл «Витязь», нанеся команде Белова четвёртое поражение подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду одержал победу над подмосковным «Витязем», встреча закончилась со счётом 3:1. Команда Валерия Белова потерпела четвёртое поражение подряд, «Магнитка» выиграла пять из шести последних матчей.
В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Ярослав Хабаров, Евгений Бирюков и Оскар Осала. Единственный гол «Витязя» записал на свой счёт нападающий Роман Горак.
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