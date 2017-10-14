Защитник «Ак Барса» Абросимов дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Ак Барс».

Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и получил 45 минут штрафа

1. Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Ак Барса» Романа Абросимова наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

2. Принято решение оставить без изменений наложенное на Абросимова наказание по правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.28. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.

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Видео нарушения Абросимова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.