Никитин: в матче с «Автомобилистом» всё решила игра в неравных составах

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» со счётом 3:2. «Армейцы» продлили победную серию до семи матчей.

«Тяжёлая игра. Готовились, знали сильные стороны соперника. Всё решило неравенство, в принципе, как и бывает в таких играх тяжёлых. Довольны, готовимся дальше», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», доведя серию побед до семи игр

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также на официальном канале «Автомобилиста» в YouTube.