Крикунов: «Автомобилист» боролся до конца, но немного не хватило в конце

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с московским ЦСКА, в котором его команда уступила со счётом 2:3.

«Сначала Хрипунов получил травму, потом тут же удалился Миловзоров, ещё потеряли и крайнего. Вылетела целая тройка. Пришлось играть первый период в три звена. Тасовать пришлось пары, Севастьянова пробовали ставить в атаку. Немного, наверное, растеряли силы в первом периоде за счёт этого. Ребята — молодцы, боролись, сражались до конца. Немного не хватило, не получилось в конце. Два гола пропустили, играя в меньшинстве.

Второй пропущенный гол — то же самое, добивание. Ошиблись, оставили игрока, неправильно сыграл Куляш в этой ситуации сначала, а в конце Торченюк убежал с пятака, решил помочь защитнику и оставил своего игрока.

Доволен ли канадцами? После того как разделили их по разным тройкам, немного лучше стало. Играют, вроде бы не так видны их ошибки. Тем более у нас нет сейчас центральных, поставить некого было, пришлось разбить канадцев. Паре поставить в тройку к Кучерявенко, пока он травмирован. Ждём возвращения Кучерявенко и Голышева, вернём назад», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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