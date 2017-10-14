Форварду «Автомобилиста» Хрипунову разрезали ногу в матче с ЦСКА

Нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов получил травму в матче с ЦСКА, сообщил главный тренер команды Владимир Крикунов.

ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», доведя серию побед до семи игр

«Мы начали игру и буквально через четыре минуты потеряли одного центрального, Хрипунова, ему разрезали ногу. Он выбыл, пришлось всё перекраивать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Хрипунов провёл на площадке меньше минуты, «Автомобилист» в итоге проиграл со счётом 2:3.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Автомобилиста» в YouTube.