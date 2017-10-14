Емелин: «Югра» провела худший матч, не было полной самоотдачи

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (1:3).

«Поздравляю «Адмирал» с победой. Сегодня была наша худшая игра. Мы были очень медленными, не было полной самоотдачи. Затем перешли на игру в три пятёрки, вроде начало что-то получаться, но „подарок“ Варфоломеева в конце всё сломал.



Александр Шарыченков сегодня переодевался вторым вратарём, на выезд он поедет. Но и Илья Проскуряков сегодня здорово играл. Поедут ещё и молодые игроки», — цитирует Емелина пресс-служба клуба.

«Югра» уступила «Адмиралу», «моряки» выиграли вторую игру без Андриевского

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Югры» в YouTube.

Видео третьего гола «Адмирала» после потери Варфоломеева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.