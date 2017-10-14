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КХЛ оштрафовала вратаря ХК «Сочи» Шикина за удар клюшкой

14 октября 2017, суббота. 19:17 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» М – «Сочи», в котором вратарь гостей Дмитрий Шикин был удалён до конца игры за удар клюшкой между ногами Евгению Артюхину.

На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на голкипера «Сочи» Дмитрия Шикина наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

«Динамо» — «Сочи»: вратарь Шикин получил «5+20» за удар Артюхина между ног
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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14 октября 2017, суббота
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