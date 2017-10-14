Е. Корешков: «Барыс» верил до конца, в овертайме фортуна была на нашей стороне

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:3 ОТ).

«Очень интересный матч прежде всего для болельщиков. Зритель сегодня увидел и потасовку, и обилие голевых моментов, и овертайм. Просили ребят сыграть внимательнее во втором периоде, но сейчас матчи через день, перелёты, поэтому в определённых моментах сказалась усталость. Парни верили до последнего, сравняли счёт в конце, и фортуна в овертайме была на нашей стороне, ребята — молодцы.



Роман Старченко ещё не до конца вкатился, у него была тяжелейшая травма руки, и, возможно, где-то он ещё избегает столкновений. По поводу грубости, посмотрим видео, поговорим о том эпизоде. Мне помощники сказали, что соперник ударил первым, в итоге это вылилось в небольшую стычку — ничего особенного, кроме того, что дали четыре минуты.



Даррен Диц уже катается, не долго осталось ждать его возвращения: пара матчей — и, возможно, мы его увидим. То же самое могу сказать и по Найджелу Доусу», — цитиурет Корешкова пресс-служба клуба.

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Видео пресс-конференции можно посмотреть на канале «Барыса» в YouTube.

Видео стычки Старченко и Брюле можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.