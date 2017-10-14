И. Воробьёв: перестановки после первого периода дали «Магнитке» новый импульс

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Витязем» со счётом 3:1.

«Два периода мне понравились. А вот первый период мы сыграли слабо. Второй и третий – хорошо. Ребята отдавались, бились и победили. То, что со второго периода в звеньях начались перестановки, – следствие первого периода. Надо было дать новый импульс – неплохо получилось. Как оценю возвращение в строй Ярослава Хабарова? Когда возвращаешься и забиваешь гол – молодец», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.

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