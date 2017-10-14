Белов: у «Витязя» психологическая проблема, надо выбираться из этого всем вместе

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:3). Подольская команда проиграла семь из последних девяти матчей.

«Металлург» — с победой. Мне, честно говоря, особо и говорить нечего. Если в двух словах, по последним играм мы попали в непростую, сложную ситуацию. Главным образом там психологическая проблема. Надо из неё выбираться. Вот и всё.



Это не первая игра, когда хорошо начали матч, но потом сникли. Поэтому я о психологической проблеме и сказал. В принципе, это уже не одна игра, когда мы ведём в счёте, потом пропускаем и не можем или довести игру до конца, или постараться переломить ход встречи. Там даже не одна проблема, а несколько. Сейчас не буду углубляться. Главное я сказал. Просто надо из этого выбираться нам всем вместе.

Риссанен и Манкинен — игроки нашей команды. А вот когда они выходят – это уже мы считаем, что на сегодняшний день играет сильнейший. Плюс под соперника где-то иногда подстраиваемся. Но, по большому счёту да, они иностранцы, и мы рассчитывали, что они будут игроками основного состава, лидерами. Поэтому от них двоих мы ждём большего", — цитирует Белова пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» обыграл «Витязь», нанеся команде Белова четвёртое поражение подряд

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