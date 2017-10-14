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Кручинин: «Слован» провоцировал «Трактор», надо было терпеть ради команды

14 октября 2017, суббота. 20:24 Хоккей

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал победу в матче со «Слованом» (2:1).

«Выиграли — 2:1. Отличная победа. Все в хорошем настроении, взяли три очка. Спасибо болельщикам огромное, трибуны сегодня были на высоте. Мы стараемся играть для болельщиков. Надеемся, спад позади. Ты не думаешь, будет твоя шайба победной или нет. Думаешь только о победе – не важно, сколько пропустим или забьём. Главное, чтобы была победа.

Словаки и чехи славятся грязноватым хоккеем. Где-то они нас провоцировали. Нельзя на это обращать внимание, мы играем на результат. Когда ведёшь в одну шайбу, надо терпеть ради команды», — цитирует Кручинина пресс-служба клуба.

«Трактор» взял верх над «Слованом» в Челябинске

Видео пресс-конференции можно посмотреть на канале «Трактора» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован ХК Трактор Алексей Кручинин
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
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