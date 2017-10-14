Кручинин: «Слован» провоцировал «Трактор», надо было терпеть ради команды

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал победу в матче со «Слованом» (2:1).

«Выиграли — 2:1. Отличная победа. Все в хорошем настроении, взяли три очка. Спасибо болельщикам огромное, трибуны сегодня были на высоте. Мы стараемся играть для болельщиков. Надеемся, спад позади. Ты не думаешь, будет твоя шайба победной или нет. Думаешь только о победе – не важно, сколько пропустим или забьём. Главное, чтобы была победа.



Словаки и чехи славятся грязноватым хоккеем. Где-то они нас провоцировали. Нельзя на это обращать внимание, мы играем на результат. Когда ведёшь в одну шайбу, надо терпеть ради команды», — цитирует Кручинина пресс-служба клуба.

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Видео пресс-конференции можно посмотреть на канале «Трактора» в YouTube.