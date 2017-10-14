Е. Бирюков: «Витязь» играл глубоко к воротам, было время на дальние броски

Защитник магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:1).

«Сегодняшний соперник – хорошая, быстрая команда. Нам, конечно, не удался первый период – плохо сыграли в обороне, пропустили контратаку, пропустили гол. Но потом реабилитировались, забили свои голы и повели в счёте. Всех — с победой!



На что тренеры обращали внимание после первого периода — это рабочие моменты, которые мы поняли, раз выиграли. Так что хорошо, что всё закончилось так.



Установки на дальние броски от защитников не было, просто соперник глубоко к воротам играл – у нас было побольше времени на броски. Так получилось, что забили.



Любой матч надо выигрывать. Тем более в нашей ситуации, когда игра то идёт, то не идёт. Хорошо, что выиграли. У Ярослава Хабарова «хет-трик Горди Хоу» — молодец, первая игра после травмы, такая тяжёлая. Молодец», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.