Александров: «Адмиралу» надо отрываться от конкурентов и подниматься вверх

Нападающий «Адмирала» Виктор Александров прокомментировал победу в матче с «Югрой» (3:1) и свой гол.

«Хорошо, что выиграли, нам очень нужна была победа, мы потеряли уже много очков. «Югра» рядом в таблице, необходимо отрываться от конкурентов и подниматься вверх по турнирной таблице. Создали много голевых моментов, но не получилось реализовать всё. Победа радует.



Поменяли звенья в большинстве, немного по-другому стали играть. Плюс удача, тьфу-тьфу-тьфу, улыбается нам. Будем надеяться, так и продолжится.



Всегда нужно с первых смен дать понять сопернику, что шансов у них не будет. Надо атаковать, давить, давать понять, что мы приехали за тремя очками. Стояла задача — активно начать. В хоккее всегда было правило, что с первых смен нужно играть хорошо. Это очень сильно влияет на ход встречи.



Радует, что второй сезон подряд забиваю в Ханты-Мансийске победную шайбу, рад, что так получается, но жаль, что мы в этом сезоне больше здесь не сыграем. Спасибо за поздравления с 550-м матчем в чемпионатах России. Надеюсь, сыграю ещё 550», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.