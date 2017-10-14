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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

14 октября 2017, суббота. 21:00 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола – «Амуру»
Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.

Никита Трямкин (”Автомобилист”)

Видео гола Трямкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Роман Савченко (”Барыс”)

Видео гола Савченкр можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Дамир Жафяров («Адмирал»)

Видео гола Жафярова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Барыс Никита Трямкин Роман Савченко
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
21:24 Форвард «Ванкувера» Бурмистров сыграет с «Калгари», Эдлер выбыл на 4-6 недель
21:09 Результаты игрового дня ВХЛ
21:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:55 Александров: «Адмиралу» надо отрываться от конкурентов и подниматься вверх
20:40 Е. Бирюков: «Витязь» играл глубоко к воротам, было время на дальние броски
20:24 Кручинин: «Слован» провоцировал «Трактор», надо было терпеть ради команды
20:00 Семёнов: физически «Витязь» готов, не хватает фарта, шайба не идёт в ворота
19:58 Белов: у «Витязя» психологическая проблема, надо выбираться из этого всем вместе
19:50 И. Воробьёв: перестановки после первого периода дали «Магнитке» новый импульс
19:30 Е. Корешков: «Барыс» верил до конца, в овертайме фортуна была на нашей стороне
19:27 Кинэн: у «Куньлуня» кончаются силы в долгих поездках, этим можно объяснить спад
19:17 КХЛ оштрафовала вратаря ХК «Сочи» Шикина за удар клюшкой
19:16 Гатиятулин: Никитин провёл второй матч за «Трактор», он наберёт форму через игры
19:14 Занковец: «Слован» переигрывал смены во втором периоде, в третьем не хватило сил
19:03 Шэн: полноценной радости от первого гола в КХЛ нет, ведь «Югра» проиграла
18:52 Емелин: «Югра» провела худший матч, не было полной самоотдачи
18:34 Форварду «Автомобилиста» Хрипунову разрезали ногу в матче с ЦСКА
18:29 Крикунов: «Автомобилист» боролся до конца, но немного не хватило в конце
18:27 Стиллман: «Адмиралу» есть над чем работать, но мы выиграли, значит, всё хорошо
18:15 Никитин: в матче с «Автомобилистом» всё решила игра в неравных составах
18:09 Защитник «Ак Барса» Абросимов дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован
17:57 Защитник «Вашингтона» Нисканен пропустит около трёх недель
17:37 Кошелев: Скабелка просил бросать Метсоле верхом, мы не выполнили установку
17:30 Кугрышев: «Авангард» всю игру откатал в чужой зоне, но не реализовал моменты
17:29 ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», доведя серию побед до семи игр
17:25 Ли: «Амур» отбивался весь матч, но Метсола был великолепен
17:24 «Металлург» обыграл «Витязь», нанеся команде Белова четвёртое поражение подряд
17:17 Скабелка считает, что «Авангарду» нужны два легионера — центр и забивной форвард
17:13 Скабелка: игрокам «Авангарда» не хватает мастерства и хладнокровия
17:07 Мартемьянов: «Амур» стойко отбивался и взял необходимые очки
16:53 «Трактор» взял верх над «Слованом» в Челябинске
16:48 «Югра» уступила «Адмиралу», «моряки» выиграли вторую игру без Андриевского
16:43 «Барыс» одолел «Куньлунь» в овертайме, Майк Кинэн проиграл четвёртую игру кряду
16:23 «Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков
15:44 Маршессо: если крикнуть Флёри, когда ему забиваешь, он слетает с катушек
15:14 Новотны: хоккеисты «Лады» играют и цепляются, но за старание очков не дают
14:52 Андерсон: больше хотел бы стать профессиональным гонщиком, чем играть в хоккей
14:21 Макдональд: Проворов отлично читает игру и здорово прибавил
13:54 С. Жуков: «Локомотив» ведёт поиск даже в детских садах, одной школы мало
13:27 Проворов: в игре не думаешь об именах, играешь ты против Овечкина или Малкина
12:57 Евсеенков: тренеры предупреждали, что Рига — сильная команда, недооценки не было
12:41 Гудачек катался в шляпе, играл в футбол и пил пиво после победы над «Динамо» Р
12:19 Холтби: это был лучший матч «Вашингтона» в сезоне, вот так и хотим играть
11:56 11 ноября «Автомобилист» сыграет благотворительный матч с ФК «Урал»
11:28 Андронов: с «Автомобилистом» будет хорошая игра, они станут выкладываться
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