Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола – «Амуру» Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.

Никита Трямкин (”Автомобилист”)

Видео гола Трямкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Роман Савченко (”Барыс”)

Видео гола Савченкр можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Дамир Жафяров («Адмирал»)

Видео гола Жафярова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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