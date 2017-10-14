Результаты игрового дня ВХЛ

14 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно четыре матча.

«Динамо» СПб одержало победу в домашнем матче с ХК «Рязань» — 4:2.

В составе хозяев отличились Максим Джиошвили, Андрей Бирюков, Роман Кудинов и Константин Кузнецов. Голы рязанской команды — на счету Кирилла Маслова и Игоря Бондырева.

Усть-каменогорское «Торпедо» дома одолело «Нефтяник» со счётом 4:3.

Хозяева вели со счётом 4:0 благодаря голам Владимира Короткова, Таннера Соренсона, Максима Капитурова и Александра Шина, однако в третьем периоде гости отыграли три шайбы, авторами голов стали Максим Хапов и Динар Хамидуллин, оформивший дубль.

«Ижсталь» на выезде по буллитам обыграла «Сарыарку» — 2:1.

Исаак Валицкий вывел карагандинскую команду вперёд, а затем Александр Остроухов сравнял счёт. Он же забил решающий буллит.

«СКА-Нева» уверенно обыграл «Буран» со счётом 4:1.

В составе «армейцев» шайбы забросили Денис Александров, Ахмед Гимбатов, Андрей Алтыбармакян и Илья Коренев. Гол воронежской команды забил Владислав Ефремов.