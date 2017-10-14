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Результаты игрового дня ВХЛ

14 октября 2017, суббота. 21:09 Хоккей

14 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно четыре матча.

«Динамо» СПб одержало победу в домашнем матче с ХК «Рязань» — 4:2.

В составе хозяев отличились Максим Джиошвили, Андрей Бирюков, Роман Кудинов и Константин Кузнецов. Голы рязанской команды — на счету Кирилла Маслова и Игоря Бондырева.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 2 2:0, 2:1, 0:1
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Джиошвили (Бирюков, Шевченко) – 08:17 (5x4), 2:0 – Бирюков (Назаревич, Шевченко) – 10:31 (5x5), 3:0 – Кудинов (Берлёв) – 23:32 (5x5), 4:0 – Кузнецов (Шевченко, Самонов) – 26:01 (4x5), 4:1 – Маслов (Воробьёв, Иван Иванов) – 35:21 (5x4), 4:2 – Бондырев (Лесников, Леснухин) – 59:35 (5x4)

Усть-каменогорское «Торпедо» дома одолело «Нефтяник» со счётом 4:3.

Хозяева вели со счётом 4:0 благодаря голам Владимира Короткова, Таннера Соренсона, Максима Капитурова и Александра Шина, однако в третьем периоде гости отыграли три шайбы, авторами голов стали Максим Хапов и Динар Хамидуллин, оформивший дубль.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
4 : 3 2:0, 1:0, 1:3
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Коротков (Далёйсен) – 13:40 (5x5), 2:0 – Соренсон (Далёйсен) – 17:38 (5x4), 3:0 – Капитуров (Игнашин) – 33:50 (4x5), 4:0 – Шин (Рымарев) – 40:08 (5x4), 4:1 – Хапов (Сорокин, Демидов) – 45:35 (5x5), 4:2 – Хамидуллин (Ляпустин, Ядроец) – 51:36 (5x5), 4:3 – Хамидуллин (Сорокин, Байкеев) – 56:42 (5x4)

«Ижсталь» на выезде по буллитам обыграла «Сарыарку» — 2:1.

Исаак Валицкий вывел карагандинскую команду вперёд, а затем Александр Остроухов сравнял счёт. Он же забил решающий буллит.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Валицкий (Соколов, Алексеев) – 27:40 (5x5), 1:1 – Остроухов (Верёвкин, Черников) – 36:22 (5x4), 1:2 – Остроухов – 65:00 ( ПБ)

«СКА-Нева» уверенно обыграл «Буран» со счётом 4:1.

В составе «армейцев» шайбы забросили Денис Александров, Ахмед Гимбатов, Андрей Алтыбармакян и Илья Коренев. Гол воронежской команды забил Владислав Ефремов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
4 : 1 2:0, 2:0, 0:1
Буран
Воронеж
1:0 – Александров (Конозов, Кондратьев) – 04:28 (5x5), 2:0 – Гимбатов (Гимбатов) – 12:57 (5x5), 3:0 – Алтыбармакян (Полодян, Сёмин) – 33:20 (5x5), 4:0 – Коренев (Мальцев) – 37:55 (5x5), 4:1 – Ефремов (Дьяченко, Топорков) – 50:23 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Буран ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Ижсталь ХК Нефтяник Альметьевск ХК Рязань ХК Сарыарка ХК СКА-Нева ХК Торпедо Усть-Каменогорск
Новости. Хоккей
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