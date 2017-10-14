Юниорская сборная России одолела Чехию во втором выставочном матче

Юниорская сборная России одержала победу во втором выставочном матче со сверстниками из Чехии со счётом 4:2. Первая встреча завершилась победой чехов со счётом 3:1. Заключительная игра состоится 15 октября.
Чехия U18 – Россия U18 – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
0:1 – Михайлов (Исхаков), 17:19.
0:2 – Ртищев (Денисенко), 39:00, бол.
0:3 – Кизимов, 39:51.
1:3 – Матиашек (Прикрыл), 41:03.
2:3 – Прикрыл (Сир, Плашек), 56:57.
2:4 – Ртищев (Мисюль), 59:14, в пустые ворота.
Тренерский штаб Александра Зыбина привёз в Чехию 28 хоккеистов.
Вратари: Д. Исаев, М. Исаев, Мифтахов.
Защитники: Галенюк, Малышев, Габдрахманов, Порошин, Ситдиков, Семыкин, Солопанов, Комаров, Журавлёв, Мисюль, Валитов.
Нападающие: Дяденькин, Марченко, Асташевский, Михайлов, Денисенко, Гараев, Кизимов, Ртищев, Исхаков, Рожков, Александров, Р. Баданин, Соркин, Подколзин.