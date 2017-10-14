Защитник СКА Максим Чудинов перешёл в «Авангард», сообщает «Советский спорт». Кроме Чудинова, в составе СКА есть ещё 11 защитников.



27-летний Чудинов выступал за питерскую команду с сезона-2012/13 и завоевал со СКА два Кубка Гагарина. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 14 матчах и сделал две голевые передачи при показателе полезности «+4» и 56 минутах штрафа. Всего в КХЛ на его счету 173 (52+121) балла за результативность в 507 встречах.

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