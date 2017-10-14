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Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль пропустит матч с «Оттавой» из-за сотрясения

14 октября 2017, суббота. 22:38 Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль из-за сотрясения не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который состоится в ночь с 14 на 15 октября (по московскому времени). Об этом сообщил главный тренер команды Тодд Маклеллан.

«У него травмирован глаз, который распух. Глаз соединён с головой, поэтому он испытывает симптомы сотрясения головного мозга. Он не сыграет сегодня», — сказал Маклеллан в эфире TSN.

Форвард получил травму глаза в матче с «Виннипег Джетс». Драйзайтль закончил игру, проведя на площадке 18 минут, однако пропустил последующие тренировки команды из-за распухшего глаза.

Драйзайтль может пропустить матч «Эдмонтона» с «Оттавой» из-за распухшего глаза
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Леон Драйзайтль Тодд Маклеллан
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
22:38 Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль пропустит матч с «Оттавой» из-за сотрясения
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