Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль пропустит матч с «Оттавой» из-за сотрясения

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль из-за сотрясения не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который состоится в ночь с 14 на 15 октября (по московскому времени). Об этом сообщил главный тренер команды Тодд Маклеллан.

«У него травмирован глаз, который распух. Глаз соединён с головой, поэтому он испытывает симптомы сотрясения головного мозга. Он не сыграет сегодня», — сказал Маклеллан в эфире TSN.

Форвард получил травму глаза в матче с «Виннипег Джетс». Драйзайтль закончил игру, проведя на площадке 18 минут, однако пропустил последующие тренировки команды из-за распухшего глаза.