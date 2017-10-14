Купер: Василевский – лучший игрок «Тампы», последняя надежда в недавних играх

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от матча с «Сент-Луис Блюз» и оценил игру вратаря Андрея Василевского. «Тампа» на старте сезона выиграла три матча из четырёх.

«На каждый созданный нами голевой момент мы пропускаем шанс соперника. Нам сошло это с рук в матче с «Питтсбургом», но если мы продолжим в том же духе, это не пройдёт в игре с «Сент-Луисом».

Когда Василевский пропустил четыре гола, он сидел и говорил: «Я не должен столько пропускать». А мы могли пропустить и все восемь. Самая важная статистика вратаря — количество побед. В паре недавних игр он был нашей последней надеждой, нам пришлось полагаться на него, чтобы выиграть. Можно взглянуть на статистику и сказать: «Да он должен играть лучше!» Но, честно говоря, он сейчас наш лучший игрок», — сказал Купер в эфире клубного телевидения.