«Тампа» победила «Сент-Луис», Кучеров и Тарасенко забросили по шайбе

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В составе победителей результативными бросками отметились Тайлер Джонсон и Никита Кучеров, у проигравших отличился Владимир Тарасенко.



Хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачёв и Владислав Наместников записали на свой счёт по результативной передаче. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков по воротам.

Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду. «Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд.