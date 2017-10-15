Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Сидни Кросби, по одному результативному броску на счету Грега Маккигга и Патрика Хёрнквиста. У проигравших дубль оформил Джонатан Юбердо, одна шайба в активе Аарона Экблада.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сделал две голевые передачи. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не забивает на протяжении трёх матчей.