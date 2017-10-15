«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», забросив восемь шайб

«Филадельфия Флайерз» разгромила «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счётом 8:2.

В составе победителей по дублю сделали Скотт Лотон, Шон Кутюрье и Клод Жиру, по разу отметились Уэйн Симмондс и Валттери Фильппула. У проигравших результативные броски на счету Якуба Враны и Никласа Бекстрёма.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделали по голевой передаче.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин во второй раз в шести матчах сезона не отметился результативными действиями.