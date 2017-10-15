«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», забросив восемь шайб
15 октября 2017, воскресенье. 05:18
Хоккей
«Филадельфия Флайерз» разгромила «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счётом 8:2.
В составе победителей по дублю сделали Скотт Лотон, Шон Кутюрье и Клод Жиру, по разу отметились Уэйн Симмондс и Валттери Фильппула. У проигравших результативные броски на счету Якуба Враны и Никласа Бекстрёма.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделали по голевой передаче.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин во второй раз в шести матчах сезона не отметился результативными действиями.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
8 : 2
2:1, 3:1, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 07:18 (5x5), 1:1 – Врана (Кузнецов, Карлсон) – 09:25 (5x5), 2:1 – Лотон – 18:58 (4x5), 3:1 – Симмондс (Ворачек, Гостисбер) – 23:15 (5x4), 4:1 – Жиру (Кутюрье, Ворачек) – 30:32 (5x5), 4:2 – Бекстрём (Оши, Орпик) – 30:45 (5x5), 5:2 – Фильппула (Уил, Симмондс) – 37:05 (5x5), 6:2 – Лотон (Проворов) – 48:28 (5x5), 7:2 – Кутюрье (Жиру, Гостисбер) – 49:45 (5x5), 8:2 – Жиру (Мэннинг, Гостисбер) – 55:23 (5x5)