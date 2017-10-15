«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд, уступив «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Адам Хенрик, Майлз Вуд и Дрю Стэффорд, у проигравших результативными бросками отметились Рик Нэш и Кевин Шаттенкирк.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Для «Рейнджерс» это поражение стало третьим подряд, тогда как «Дэвилз» одержали четвёртую победу в пяти матчах.