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«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд, уступив «Нью-Джерси»

15 октября 2017, воскресенье. 05:21 Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Адам Хенрик, Майлз Вуд и Дрю Стэффорд, у проигравших результативными бросками отметились Рик Нэш и Кевин Шаттенкирк.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Для «Рейнджерс» это поражение стало третьим подряд, тогда как «Дэвилз» одержали четвёртую победу в пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3 0:0, 1:2, 1:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Нэш (Деарне) – 25:31 (5x5), 1:1 – Хенрик (Гиббонс) – 30:21 (5x5), 1:2 – Вуд (Лавджой, Батчер) – 36:41 (5x5), 1:3 – Стэффорд (Батчер, Хишир) – 41:00 (4x3), 2:3 – Шаттенкирк (Миллер) – 59:03 (6x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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