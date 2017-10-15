Гол Саада в овертайме принёс «Чикаго» победу в матче с «Нэшвиллом»

«Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча, проходившая в «Юнайтед-центре» в Чикаго, завершилась со счётом 2:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в концовке второго игрового отрезка Филип Форсберг вывел «хищников» вперёд, реализовав большинство. В третьей двадцатиминутке Патрик Шарп сравнял счёт и встреча перешла в овертайм. Точку в матче на 64-й минуте поставил Брэндон Саад.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл 18 минут 23 секунды и нанёс два броска в створ, провёл один силовой приём и сделал два блока.



Форвард «Чикаго» Артём Анисимов сыграл 15 минут 26 секунд, заработал две минуты штрафа, отметился двумя бросками в створ и одним силовым приёмом. Выиграл 54% вбрасываний.



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