Овечкин и Кузнецов завершили матч с «Флайерз» с показателем полезности "-4"

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили матч с «Филадельфией Флайерз» с показателем полезности «-4». Встреча закончилась со счётом 2:8.

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», забросив восемь шайб

Овечкин провёл на площадке 14 минут 25 секунд, нанёс шесть бросков в створ и провёл два силовых приёма. Очков не набрал, всего в этом сезоне на его счету после 6 матчей 10 (9+1) баллов.

Кузнецов сыграл 15 минут 52 секунды, сделал одну голевую передачу, нанёс один бросок по воротам, провёл два силовых приёма и выиграл 33% вбрасываний.



Защитник Дмитрий Орлов сыграл 23 минуты 7 секунд и закончил матч с показателем полезностии «-3». На его счету четыре броска, один хит и два блока.

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