Сборная Канады планирует пригласить Игинлу на финский этап Евротура

Сборная Канады планирует пригласить нападающего Джерома Игинлу на финский этап Евротура, сообщает Sportsnet. Неизвестно, примет ли 40-летний хоккеист это предложение.

Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх 2018 года, в этом сезоне в Евротуре будут участвовать также сборные Канады и Швейцарии. Игинла является неограниченно свободным агентом, он не подписал новый контракт в НХЛ. Канадский форвард дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2002, 2010). В НХЛ он провёл 1554 матча и набрал 1300 (625+675) очков.