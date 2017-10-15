«Эдмонтон» — «Оттава»: Лучич подрался с Боровецки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич подрался с защитником «Оттавы Сенаторз» Марком Боровецки в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в Эдмонтоне.



В первом периоде при счёте 0:0 вратарь «Оттавы» Майк Кондон остановил игру, накрыв шайбу, после чего Лучич и Боровецки начали драку. Оба игрока провели по несколько ударов, в итоге Лучич повалил соперника на лёд. Оба получили по пять минут штрафа.

В матче идёт третий период, «Оттава» ведёт со счётом 6:1.

Видео драки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.