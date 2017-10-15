«Оттава» разгромила «Эдмонтон», забросив шесть шайб

«Оттава Сенаторз» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, проходившая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась со счётом 6:1.

После первого периода «сенаторы» вели со счётом 2:0 благодаря голам Майка Хоффмана и Дерека Брассара. Во втором игровом отрезке Майк Хоффман оформил дубль, а в третьем периоде отличились Зак Смит, Крис Уайдман и Кайл Туррис. Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил Адам Ларссон, сделавший счёт 1:6.

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Видео гола Турриса можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.