Вратарь «Шонигэна» Денисов признан первой звездой матча QMJHL

В матче регулярного чемпионата QMJHL «Шонигэн Катарактс» оказался сильнее «Викториавилл Тайгерс». «Катарактс» одержали победу на выезде со счётом 4:2.

Первой звездой матча был признан вратарь «Шонигэна» Михаил Денисов. Он отразил 32 броска из 34 в данном матче регулярного чемпионата QMJHL. На счету форварда «Шонигэна» Василия Глотова 2 (0+2) очка и показатель полезности «+1». Форвард «Викториавилла» Егор Курбатов очков не набрал, а его показатель полезности составил «-1». Нападающий «Викториавилла» Иван Корешков отметился голевым пасом и показателем полезности «-1».