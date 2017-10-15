Кучеров: Василевский в топ-3 лучших вратарей, за спиной игроков «Тампы» – стена

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о взаимодействии с партнёрами по звену — Владиславом Наместниковым и Стивеном Стэмкосом. Также он оценил игру вратаря Андрея Василевского в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1). Российский вратарь одержал свою четвёртую победу в текущем сезоне.



«С каждым днём мы с Наместниковым и Стэмкосом становимся всё лучше и лучше. Мы рады, что у нас было столько моментов в этом матче. Василевский находится в топ-3 лучших вратарей лиги. Мы всегда знаем, что у нас за спиной стена. Сегодня он был невероятен», — цитирует игрока официальный «твиттер» клуба.

«Тампа» победила «Сент-Луис», Кучеров и Тарасенко забросили по шайбе