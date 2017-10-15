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Купер: в матче с «Сент-Луисом» Кучеров был очень хитрым

15 октября 2017, воскресенье. 09:09 Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (2:1). Также тренер высказался об игре российского нападающего Никиты Кучерова. Хоккеист продлил свою голевую серию со старта сезона до пяти матчей подряд.

«Я видел, что наша команда стала лучше. Мы были более ответственными. Кучеров? Думаю, вы будете часто спрашивать о нём в этом сезоне. В этой встрече Никита был очень хитрым», — цитирует тренера официальный «твиттер» клуба.

Никита Кучеров продлил голевую серию со старта сезона до пяти матчей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Джон Купер Никита Кучеров
Новости. Хоккей
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