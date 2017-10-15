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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин сыграл 14,5 минут и заработал «-4»

15 октября 2017, воскресенье. 09:15 Хоккей

В ночь с 14 на 15 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 26 россиян. Александр Овечкин получил меньше 15 минут игрового времени и закончил матч с «Филадельфией Флайерз» с показателем полезности "-4". В предыдущих пяти играх он проводил на льду в среднем 18 с половиной минут за игру. Александр Бурмистров набрал первое очко в сезоне, вратарь Антон Худобин одержал первую победу, Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик.

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

ВратарьКлубСейвы% отражённых бросков
Василевский«Тампа»28 из 2996,6
Худобин«Бостон»29 из 3193,5
Варламов«Колорадо»33 из 3594,3
Бобровский«Коламбус»17 из 2181
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»006-414.250 из 120
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+101-415.524 из 1220
Кучеров (н)«Тампа»1+023+119.12-30
Наместников (н)«Тампа»0+103+119.281 из 120
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+003+119.51-00
Барбашёв (н)«Сент-Луис»001013.466 из 1121
Малкин (н)«Питтсбург»001-115.332 из 1001
Дадонов (н)«Флорида»0+202-118.36-01
Панарин (н)«Коламбус»0+303+324.13-00
Радулов (н)«Даллас»002+120.211 из 100
Анисимов (н)«Чикаго»022015.267 из 1310
Бурмистров (н)«Ванкувер»0+101+111.106 из 811
Бучневич (н)«Рейнджерс»001+114.350 из 100
Якупов (н)«Колорадо»000-112.45-20
Кулёмин (н)«Айлендерс»0+100+111.151 из 121
Куликов (з)«Виннипег»000015.42-11
Зайцев (з)«Торонто»000+125.17-22
Орлов (з)«Вашингтон»004-323.07-12
Проворов (з)«Филадельфия»0+104+121.52-23
Задоров (з)«Колорадо»061-117.18-20
Емелин (з)«Нэшвилл»002018.23-12
Сергачёв (з)«Тампа»0+102+110.27-30
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бурмистров Александр Овечкин Александр Радулов Алексей Емелин Андрей Василевский Антон Худобин Артём Анисимов Артемий Панарин Владимир Тарасенко Владислав Наместников Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Иван Барбашёв Иван Проворов Михаил Сергачёв Наиль Якупов Никита Задоров Никита Зайцев Никита Кучеров Николай Кулёмин Павел Бучневич Семён Варламов Сергей Бобровский
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