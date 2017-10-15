Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин сыграл 14,5 минут и заработал «-4»

В ночь с 14 на 15 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 26 россиян. Александр Овечкин получил меньше 15 минут игрового времени и закончил матч с «Филадельфией Флайерз» с показателем полезности "-4". В предыдущих пяти играх он проводил на льду в среднем 18 с половиной минут за игру. Александр Бурмистров набрал первое очко в сезоне, вратарь Антон Худобин одержал первую победу, Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик.

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Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Василевский «Тампа» 28 из 29 96,6 Худобин «Бостон» 29 из 31 93,5 Варламов «Колорадо» 33 из 35 94,3 Бобровский «Коламбус» 17 из 21 81