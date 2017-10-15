Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин сыграл 14,5 минут и заработал «-4»

В ночь с 14 на 15 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 26 россиян. Александр Овечкин получил меньше 15 минут игрового времени и закончил матч с «Филадельфией Флайерз» с показателем полезности "-4". В предыдущих пяти играх он проводил на льду в среднем 18 с половиной минут за игру. Александр Бурмистров набрал первое очко в сезоне, вратарь Антон Худобин одержал первую победу, Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик.
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|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 29
|96,6
|Худобин
|«Бостон»
|29 из 31
|93,5
|Варламов
|«Колорадо»
|33 из 35
|94,3
|Бобровский
|«Коламбус»
|17 из 21
|81
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|6
|-4
|14.25
|0 из 1
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|1
|-4
|15.52
|4 из 12
|2
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|2
|3
|+1
|19.12
|-
|3
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|3
|+1
|19.28
|1 из 1
|2
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|0
|3
|+1
|19.51
|-
|0
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|1
|0
|13.46
|6 из 11
|2
|1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|0
|1
|-1
|15.33
|2 из 10
|0
|1
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|0
|2
|-1
|18.36
|-
|0
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+3
|0
|3
|+3
|24.13
|-
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|0
|2
|+1
|20.21
|1 из 1
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|2
|2
|0
|15.26
|7 из 13
|1
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|1
|+1
|11.10
|6 из 8
|1
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|+1
|14.35
|0 из 1
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|-1
|12.45
|-
|2
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0+1
|0
|0
|+1
|11.15
|1 из 1
|2
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|0
|0
|15.42
|-
|1
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|+1
|25.17
|-
|2
|2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|4
|-3
|23.07
|-
|1
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|4
|+1
|21.52
|-
|2
|3
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|6
|1
|-1
|17.18
|-
|2
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|2
|0
|18.23
|-
|1
|2
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|2
|+1
|10.27
|-
|3
|0