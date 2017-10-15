Светлов: таблица «Востока» КХЛ радует глаз — изменения после каждого матча

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов подвёл итоги старта регулярного чемпионата КХЛ.

«Неожиданно вернулись во времена начала века и ранней КХЛ, когда наиболее плотная конкуренция была в Восточной конференции. Что касается Запада, то там есть явный лидер — СКА и большая шестёрка команд. Помимо Питера это — ЦСКА, Ярославль, «Йокерит», московское «Динамо» и «Торпедо». На две оставшиеся кубковые пятёрки претендуют четыре команды — Сочи, Череповец, Минск и Подольск. Пока не участвуют в гонке «Спартак» и «Слован», хотя у них имеется серьёзный потенциал. С оптимизмом смотрю в будущее московского «Динамо». У команды хороший сплав из опытных и молодых игроков, качественно работает школа и фарм-клуб. Кстати, и команда МХЛ очень неплохо начала чемпионат.

Таблица Восточной конференции радует глаз — изменения идут после каждого матча, в том числе — в отличие от Запада — и среди лидеров. Немного большего ожидал от «Ак Барса», «Авангарда», «Магнитки» и «Автомобилиста». Если говорить об Омске, то, на мой взгляд, шведские легионеры пока не сумели полностью вписаться в жёсткую систему «север — юг», как и некоторые опытные форварды. «Магнитка» тоже обязана играть лучше, ведь состав один из сильнейших на Востоке. Эти же слова готов сказать и про «Автомобилист».

«Югра» играет нестабильно даже в ходе одного матча, это позволяет предположить, что недоработки в предсезонке. Если говорить о Хабаровске, то у «Амура» ярко выраженный первый номер — вратарь Метсола, а в КХЛ сильный вратарь гарантирует конкурентоспособность.



Неудачи« Адмирала» на старте для меня неожиданны. Предпосылок для фальстарта не было, что последние победы и доказывают. Вместе с «Ладой» три года назад возвращался в КХЛ, был крепкий дебютный чемпионат, когда мы практически до последней недели турнира претендовали на путёвку в плей-офф. «Лада», которая с тех пор, скажем мягко, не прогрессировала, для меня тяжёлая тема, о которой говорить в СМИ не готов», — цитирует Светлова Russia-Hockey.