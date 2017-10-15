Кросби: в некоторых моментах игроки «Питтсбурга» очень неплохо выглядели

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Флорида Пантерз» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Действующий обладатель Кубка Стэнли выиграл три матча из шести в текущем регулярном чемпионате НХЛ.



«В некоторых моментах мы очень неплохо выглядели. Мы три раза выходили два в одного. Иногда этого не происходит в двух или даже трёх играх. Мы сделали несколько действительно хороших моментов в этой игре», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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