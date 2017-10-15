Якупов: у «Колорадо» дружный молодой коллектив, достаточно русских

Форвард «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов поделился эмоциями от старта сезона. На счету игрока 5 очков в шести матчах, команда выиграла четыре матча из шести.

«Всё нравится и всё устраивает. Очень хороший город Денвер, замечательная команда. У нас дружный молодой коллектив. Достаточно русских. Есть друзья, с которыми провожу много времени вне льда. Но не могу сказать, что мы сбиваемся в группировки. Все прекрасно общаются друг с другом, ходим на ужин всей командой.

Дюшейн отлично видит поляну, у него прекрасные руки. Мы дополняем друг друга. И было время на то, чтобы сыграться – с первого же дня тренировочного лагеря нас поставили вместе. Сейчас вижу, что у нас всё неплохо получается. Но нужно придерживаться этой линии. Задоров очень габаритный, и это большой козырь для нашей команды, когда есть в составе такие ребята. Такого игрока тяжело пройти. При этом Никита отлично катается, может чётко сыграть в тело, защитить ребят. Он играет просто здорово», – цитирует Якупова «Советский спорт».