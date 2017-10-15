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В. Денисов: необходимо, чтобы минское «Динамо» обрело какую-то стабильность

15 октября 2017, воскресенье. 10:31 Хоккей

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов высказался о текущем положении дел в команде. Минчане выиграли четыре матча из последних пяти

«Как оценю последние матчи в исполнении команды? Хочется, разумеется, большей стабильности, потому что продолжаем идти неровно. Один матч можем провести хорошо, а следующий провалить. Команда должна показывать ровный хоккей — тогда и придет результат.

Думаю, к системе Дуайера ребята уже адаптировались. Просто матч на матч не приходится. Правильная подготовка, исполнительность в осуществлении тренерских замыслов и удача — вот слагаемые успеха. Говорить что-то особенное про систему, наверное, не стоит.

Пока клуб даже не идёт в зоне плей-офф, а значит, нет предела совершенству. Есть, над чем работать, и однозначно есть, что улучшать. Многое не идеально. И многое не так, как хотелось бы. В каком из последних матчей мы видели настоящее «Динамо»? Повторюсь: хватает и удачных, и неудачных поединков. Первое, что необходимо сейчас, — чтобы команда обрела какую-то стабильность, исключила перепады, которые были свойственны ей до сих пор», — цитирует игрока «Прессбол».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск Владимир Денисов
Новости. Хоккей
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