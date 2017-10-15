Экс-форвард ЦСКА Да Коста подписал контракт до конца сезона с «Серветтом»

Бывший нападающицй ЦСКА Стефан Да Коста перешёл в швейцарский «Серветт». Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона.



За три сезона в КХЛ Да Коста набрал 96 (46+50) очков в 94 матчах за ЦСКА. В плей-офф провёл 39 матчей, в которых набрал 28 (11+17) очков. Ранее сообщалось, что Да Коста мог стать игроком «Авангарда», но омский клуб отказался приглашать его из-за медицинских показателей. Сам хоккеист хотел продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

«Авангард» не будет приглашать форварда Да Косту из-за медицинских показателей